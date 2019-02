Apodi repetirá carnaval de grande sucesso

O carnaval do Apodi tem se constituído em um dos grandes folguedos momísticos da Zona Oeste do Rio Grande do Norte. O evento ganhou maiores proporções desde que o carnaval de Mossoró deixou de ser realizado. A grandiosidade do evento desmente a ideia de que o carnaval só atrai foliões nas regiões litorâneas.

A Secretaria Municipal de Turismo de Apodi avalia que mais de 30 mil foliões estarão nas ruas da cidade, todas as noites, durante o carnaval deste ano. Serão cinco dias de muita festa e animação, no grande carnaval de rua da cidade.

Para a presidente da Comissão Organizadora do Carnaval de Apodi, Anna Oliveira, o carnaval deste ano será um grande evento. A infraestrutura já começou a ser montada, o esquema de segurança já está sendo elaborado e, em breve, tudo estará pronto para receber os turistas que vêm de todas as partes do Brasil. Nos anos anteriores, por exemplo, recebemos gente dos estados de Goiás, Piauí, Rio de Janeiro e até Rio Grande do Sul”.

O Carnaval de Apodi 2019 tem início no dia 1º de março com uma grande festa em praça pública. Nos dias seguintes, os foliões participarão do tradicional arrastão do mela-mela no final da tarde e na festa na Arena da Folia, a partir das 23h.