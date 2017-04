Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

ESPAÇO GOURMET

Na noite de sexta-feira fui prestigiar com muito carinho o mais novo empreendimento apodiense que com certeza é o lugar mais doce de nossa cidade. Os amigos queridos Deocélio e Mamiliana Rodrigues inauguraram o Espaço Gourmet, que traz uma diversidade de sobremesas deliciosas àqueles que apreciam um bom doce. Um ambiente fino e requintado espera pela visita de vocês. Parabéns e sucesso!

ESPAÇO CASARÃO

O ramo de empreendedorismo apodiense não para e, pensando nisso, o amigo Júnior Costa, abre as portas do mais novo espaço de barzinho de Apodi, falo do Espaço Casarão. Um ambiente rústico e bem acolhedor para os que curtem um som de barzinho e um local bem agradável com um cardápio sofisticado e a cerveja mais gelada da cidade. Com certeza já é sucesso!

LAJEDO

Apodi acompanhou a cerimônia de reinauguração do Museu do Lajedo de Soledade e das áreas de visitação do sítio arqueológico. Muitas personalidades apodienses se fizeram presentes no evento, em especial, a historiadora e advogada Maria Auxiliadora Maia a nossa querida Dodôra que fez sua fala visando toda importância deste local para o município de Apodi. O prefeito Alan Silveira parabenizou toda equipe da Fundação Amigos do Lajedo de Soledade e enfatizou o turismo apodiense que é uma de suas prioridades de sua gestão e irá fazer o possível para cada vez mais incentivá-lo. O Museu existe desde 1993 e guarda valiosíssimas peças paleontológicas e arqueológicas raras encontradas na região.

VISITA

Excelentíssimos Juízes Eduardo Neri e sua esposa Mariana, Pedro Paulo e Tatiana Freitas, estiveram visitando e conhecendo as cavernas do Lajedo de Soledade, o museu recém reinaugurado e suas áreas reservadas. Vários painéis de pinturas preservadas que se encontram no leito do rio seco, que podem ser vistas acompanhadas de um guia. Segundos pesquisadores, essas pinturas rupestres, teriam sido feitas por índios que habitavam essa região no período pré-histórico. Os magistrados conheceram um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Venha você também nos visitar!