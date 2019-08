Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

TIRULLIPA

Dia 7 de setembro, a cidade de Apodi vai receber um dos maiores humoristas do brasil, Tirullipa. A empresa Peteka produções, pensando em entretenimento e descontração em grandes shows, resolveu trazer o artista cearense para uma noite de muita alegria e animação, levando muita risada aos presentes. Abrindo a noite, haverá um show musical com a cantora Cyntia Leite apresentando “Raizes”. Com certeza você não vai querer ficar de fora deste super evento. Vendas na Infodigital, Destaque Brindes, Espaço For Men em Felipe Guerra e ApoNews com as vendas On-line. Garanta já o seu ingresso ainda no finalzinho do primeiro lote. Se você não for, só você não vai!

MASTEROP

A Masterop Operadora Turística, após 14 anos atuando no Nordeste, apresenta a modernização de sua identidade visual. A mudança foi iniciada em processos administrativos, de gestão e novas condições de pagamentos. Em continuidade a essas mudanças, foi apresentada a nova logomarca, reforçando os valores de inovação, compromisso, seriedade, organização e confiança que a Masterop Operadora alcançou ao longo de sua trajetória, sempre com o mesmo sentimento: O Agente de Viagem, Nosso Legítimo Parceiro. Quanto mais Masterop Melhor!

ESTÉTICA

A melhor Clínica de Estética em Mossoró está com muita novidade nos tratamentos de estética, nutrição e detox. A partir da avaliação, você conhece seu tratamento de acordo com suas necessidades. A esteticista Mônica Lira, garante os melhores resultados. Ah! E eu também garanto, visto que, já fiz uso de seus tratamentos e, garanti meus bons resultados. Garanta já o seu e faça uma visita e uma avaliação para ficar em forma para o verão que já está quase batendo a porta. Mude de vida! Contato (84)99411-5247.

LIVRO

Contagem regressiva para o próximo dia 15, quando será lançado o livro “Talvez eu Seja a Solução”, pelas queridas Marilene Paiva e Rafaella Costa, narrando a trajetória de 50 homens do RN e regiões vizinhas. A noite de festa e autógrafos acontece nos salões do Requinte Buffet e tem a boa música de Alan Jones e Dayanne Nunes. Acesso à venda na Carmen Steffens do Partage Shopping. Apoiam essa ideia Master Eventos, Café Santa Clara, Ótica Diniz, Chega Mais Beach, Cacim Laboratório. Vamos!

CHÁ DE ANIVERSÁRIO

O amigo Apolion Rodrigues, da cidade de Caraúbas, já agendou seu aniversário de coluna para o dia 5 de outubro. A noite acontecerá no Espaço Maria Júlia e traz uma equipe supercompetente para abrilhantar a noite com muitas delícias e quitutes das ‘mãos de fada’ Fábia Soares e Buffet do Espaço por Tica Soares. Com certeza uma linda e maravilhosa noite aguarda a sociedade caraubense. Vamos!

FATOS & BOATOS….

@ No dia 22 de setembro temos um encontro marcado na Feijoada 2019 da Federação Espírita do RN no Sindicato dos Professores em Mossoró. Será a partir das 11h e toda renda será revertida em prol da 31ª Semana Espírita de Mossoró. Vamos!

@ Ainda quero enviar um forte e carinhoso abraço de gratidão, a querida prefeita da cidade de Martins, Olga Figueiredo, pelo carinho, receptividade, gentileza e hospitalidade durante o Festival Gastronômico. Assim como parabeniza-la, e toda sua equipe pelo lindo trabalho.

@ A WRT Turismo está com várias opções de viagens para todo o brasil, assim como, para viagens internacionais. Pacotes promocionais para todos os bolsos e orçamentos. Visite ou pesquise pelo telefone (84) 99833-2957/99929-5106.

@ O querido amigo Jota Ribamar da cidade de Assu, celebrou 15 anos de colunismos social ao lado de toda sociedade local e convidados. Uma noite de luxo e glamour ao som de uma boa música, um delicioso buffet e muitas conversas. Daqui renovo os parabéns e muito mais sucesso!