Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

MUSSULO

Ainda em torno da viagem de Mussulo by Mantra Resort, através da WRT Turismo, venho imensamente dizer o quanto foi gratificante, alegre e feliz os dias em que por lá passei. Muito bem acolhida, hospedada, recepcionada e, o melhor, através de uma equipe de uma excelência majestosa. Gratidão ao Gerente do Grupo Mantra Jairo Oliveira, ao Gerente do Mussulo Mauro Robalo e ao nosso anfitrião querido Wendell Paiva. Gratidão especialmente a todos os colegas de viagem que, nos deixaram marcas de amizade e estreitamento da mesma nesses dias de confraternização e trabalho. Palmas!

FIM DE MOMO

Na manhã de ontem deu por encerrada mais uma folia de carnaval em nosso país. Em muitas cidades, uma diversidade de foliões entoando uma série de cantos, danças e frevos. Porém, essa diversidade de alguma forma, proporcionou um reboliço em alguns cantos e encantos da festa. Manifestos, paródias, dancinhas, etc. Acredito que esses acontecimentos tenham sido provocados por algo que desagrade grande parte da população brasileira em torno do tamanho em que se tornaram os absurdos políticos do país. Embora ainda tenha esperanças de que, a nação brasileira possa voltar aos trilhos e, entoar manifestos de amor, paz e harmonia em suas festas culturais, sócias e tradicionais. Eu acredito na mudança, acredite você também!

FIM DE FOLIA EM APODI

Aqui na cidade oestana mais um final de carnaval tranqüilo e sem muitos acontecimentos violentos. Muitos foliões estiveram visitando de alguma forma a nossa cidade através do gigantesco e tradicional carnaval de rua do estado. Muitas atrações a níveis nacionais se fizeram presentes e de certa forma contribuíram para tivéssemos um grande público neste evento cheio de alegria. Parabéns à todos os envolvidos, desenvolveram um bom trabalho!

TCM PARTAGE

Chega convite do grupo TCM canal 10 para prestigiar a inauguração de sua nova loja no Partage Shopping Mossoró, que tem como objetivo, trazer mais comodidade e praticidade ao dia a dia dos seus assinantes. Lá serão oferecidos os mesmo serviços disponíveis na sede da matriz. Acontece amanhã, oito de março às 19h. Através do querido amigo Fabio Ferreira, agradeço com carinho a dona Zilene Marque pela lembrança do convite e, com certeza estarei lá!

FATOS & BOATOS…

@ Agradecer é sempre maravilhoso e, é com muito carinho que sou grata a toda atenciosa Chefe da Comunicação da PMA, Anna Oliveira. Buquê de flores perfumadas pra você minha amiga!

@ Receptividade e animação foram o que não faltaram no camarote da “Duartada” no carnaval de Apodi. No nome de Mara Duarte, das irmãs Patrícia e Poliana Raposo agradeço a calorosa e alegre recepção meus amigos!

@ Com certeza, a melhor agência de turismo de Apodi e região, marcou presença vip no espaço mais cobiçado dos camarotes da folia carnavalesca de Apodi. O amigo Jotinha Morais com certeza é um anfitrião de uma gentileza sem igual. Obrigada