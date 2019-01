Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

13ª DIREC

Mudanças de cargos no novo governo do estado e, na manhã de ontem, foi publicada a Portaria da Professora Lusia Gomes Pinto como a nova Chefa da 13ª DIREC e suas circunscrições. A mesma seguiu a Natal na manhã desta quarta-feira, 23, juntamente com sua vice, Aloma Tereza, para assim, tomar posse junto a Governadora Fátima Bezerra e o vice Antenor Roberto. Daqui segue votos e desejos de muito sucesso e a certeza de que, a educação da nossa circunscrição estará em boas mãos.

CARNAVAL EM APODI

Para quem já planejando a festa de Momo e, adora uma folia com muita tranqüilidade, já pode ir agendando o nosso tradicional carnaval de rua aqui na terra dos Tapuias-Paiacus. As atrações já foram lançadas e está na boca do povo como um dos melhores carnavais do nosso estado. Entre elas estão: Gabriel Diniz, Tuca Fernandes, Grafith, Dan Ventura, Furacão Love, Municipal Santos, Aliny e Dayvid, André Luvi, Forró dos 3, Som e Balanço, Dario Vila, Danilo Nikson e muito mais. Programe-se e venha se divertir em uma das maiores festas populares do RN.

BIBLIOTECA SESI

O SESI em parceria com a PMA inaugurou última sexta-feira, mais uma Unidade da Indústria e do Conhecimento. A solenidade registrou as presenças do Presidente da FIERN Amaro Sales de Araújo e do vice-presidente Pedro Terceiro de Melo. A nova biblioteca ganhou com méritos e aplausos, o nome de Marise Maia Holanda de Melo, médica e educadora que prestou grandes serviços em nosso município apodiense. Muitos projetos pedagógicos com certeza serão realizados em prol de enaltecer mais ainda a educação da nossa cidade.

BAILE DO RABETÃO

Pela primeira vez em Apodi acontece o Baile do Rabetão. A festa eletrônica acontece dia 26, sábado, na ACDA a partir dás 22h e traz para animar a noite o som das DJS Elix e Mari Gurgel que prometem arrebentar em sua apresentação. Durante a festa, haverá um concurso de dança e a vencedora ganhará um mês de academia na BN Fit. Vendas na Infodigital e Siri Cascudo. Patrocínio: Exact Viagens, Império das Esfihas, Yasminni Fitness, Point Jeans, Dra. Catarina Paiva, Finna Estampa, Las Thicas Personalizados e Brindes, AABB, Roberto Buffet, BN Fit, Leilo Tattoo, Espaço Casarão. Realização Peteka produções.

MASTEROP

Chega convite dos queridos Alexandre e Carolina Feitosa e Márcio Costa da Masterop Operadora Turística, para mais um ano prestigiar com honra um dos maiores eventos turísticos do Nordeste, O Workshop e a Feijoada Masterop em Maceió no estado de Alagoas. Esse ano, o evento acontece nos dias 29 e 30 de março e, com certeza será muito bem representado pela diversidade de agencias que se farão presentes neste momento impar de muita alegria, feedback e confraternização. Vamos sim!

PRESS TRIP MUSSULO

Recebi o convite e aceitei fazer parte de um Press Trip de jornalistas em Mussulo na PB, a pedido do amigo Wendell Paiva, diretor da WRT Turismo e apresentador do programa Viajando Bem da TV União. Todos os convidados Vips serão muito bem acomodados no Mussulo Resort By Mantra, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, localizado a 20 km da capital paraibana. O Resort funciona em sistema AllInclusive e recebe inúmeros potiguares ao longo do ano. Com certeza será um grande e prazeroso encontro!

FATOS & BOATOS…

@ Próximo dia 26, os pais de Giovana Letícia recebem convidados em seu baile de debutante que acontece nos salões da AABB de Apodi com muito luxo e requinte. Buffet de Katherine, Bolo de Michely Adriana, música de Danilo Nikson, Decor de Ceiça Festa, make e vestido de Janaína Maia e Ateliê Menina Flor. Tim-Tim!

@ Sisu abre mais de 200 mil vagas para Universidades em todo o país e, já podem ser preenchidas através do programa pela nota do Enem 2018.

@ Concurso Público em Apodi está programado para acontecer ainda este ano e, traz um total de 47 vagas. Para um município com aproximadamente 40 mil habitantes, o número de vagas acho que condiz com o porte. Porém, aguardemos!