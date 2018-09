Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

BAU DO FORRÓ

Amanhã, o cenário é o espaço de eventos do Partage Shopping em Mossoró que recebe o maior palco de forró das antigas. A carimbada é da Gondim & Garcia e Alvanilson Carlos e, celebra um grande momento, onde na ocasião, apresentará um super espaço na capital do Oeste. Para festejar, o som das bandas: Lagosta Bronzeada, Limão com Mel, Cavalo de Pau e Mastruz com Leite. Corra que ainda dá tempo de garantir seu acesso para essa noite memorável do forró.

DODÔ PRESSÃO

A nossa cidade estará recebendo no próximo dia 22 no Forró do Sítio, o sucesso mais tocado nos paredões, vem aí para animar esse sábado, o ‘trator da bregadeira’, Dodô Pressão. Além da atração comentada, todos ainda vão curtir O Coroão. Corra na MT Sat e garanta já seu ingresso pra essa festa que com certeza vai botar pressão!

CASARÃO ITÁLIA

Em Apodi, temos um lugar bem propício ao paladar dos amantes de uma boa massa italiana, o Casarão Itália. Muitas variedades em massas e, a grande novidade, a diversidade de sabores da pizza integral, uma boa para quem gosta de saborear uma boa pizza sem sair do foco da dieta. Ambiente agradável e aconchegante para você se divertir e se reunir com amigos e familiares. Estando em Apodi, visite!

APOLION RECEBE

Neste domingo, todos os olhares se voltam para a cidade de Caraúbas para prestigiar o amigo colunista Apolion Rodrigues que na ocasião festeja seus 16 anos como cronista social daquela cidade. A data celebrará as alegrias de todos estes anos escrevendo e levando a boa noticia nas páginas do jornal O Mossoroense. Na oportunidade, será entregue as madrinhas e patronesses o troféu Caraúbas Acontece. O evento acontece no Espaço Maria Júlia às 18h. Acessos antecipados na Kek Modas.

FATOS & BOATOS…

@ Parabéns ao Prefeito Leonardo Rego, assim como, todos os colaboradores que fizeram da FINECAP mais uma vez um grandioso sucesso! Aplausos!

@ O jornalista Márcio Costa lançou oficialmente seu programa na TV Cidade Oeste na FINECAP. O mesmo anuncia que muitas novidades virão nas ondas da emissora que será transmitida pela Brisanet. Sucesso meu querido amigo!

@ Atenção meninas e meninos de Apodi e região que tiverem interesse em participar da etapa Apodi da Tráfego Look, prepare-se, em breve anunciaremos este mega evento do mundo da moda e da beleza aos apodienses. Agende a data, próximo dia 13 de outubro. Uma promoção de Peteka Produções.

@ Hoje tem Fest Bossa & Jazz na Estação das Artes Eliseu Ventania e, traz com muito prazer o som da magnífica Roberta Sá que, promete um grande público na abertura de um dos maiores festivais do Nordeste. Sucesso Juçara Figueiredo e Katharina Gurgel.