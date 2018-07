Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

MUSEU DO LIVRO

O Museu do Livro é um espaço cultural que detém um acervo de toda a literatura editada pelos apodienses e tem por objetivo preservar nossa memória e promover a difusão da leitura e da escrita no nosso município. O projeto está sendo implantado na Casa de Cultura Popular de Apodi, através de parcerias como Governo do Estado, Fundação José Augusto, Prefeitura de Apodi, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Academia Apodiense de Letras. A inauguração acontece dia 18 de agosto às 19h na sede da Casa de Cultura Popular.

MATERNIDADE

A Maternidade Claudina Pinto está a todo vapor em seus atendimentos. Desde a semana passada que, os médicos Solange Noronha e De Assis Oliveira estão atendendo pacientes de forma gratuita, assim como, realizando pequenas cirurgias também de forma gratuita. Os atendimentos acontecem às quartas-feiras e quintas-feiras sempre à partir das 08h. Parabéns aos médicos pela iniciativa e pela luta e, à todos os colaboradores desta grande entidade apodiense.

EVS JOANA

O mais novo Espaço Vida Saudável é o mais novo empreendimento do Nova Betânia em Mossoró e tem comando total dos amigos Joana e Pedro. Moderno, aconchegante e acolhedor. Atendimento diferenciado e exclusivo e uma alimentação nutricional exclusiva. Um grande negócio com tendência de mercado sendo expandido em diversos bairros de Mossoró. Visite e deguste da melhor refeição fit e fique em forma neste grandioso espaço. Daqui segue desejos de muito sucesso!

CUIDAR ENFERMAGEM

Em Mossoró você já encontra mais um empreendimento na área da saúde, é a Clínica de Enfermagem Cuidar, visando inovação em saúde, conforto e comodidade. Enfermagem para todos os públicos à domicílio, tendo como diferencial seu atendimento humanizado, qualificado e com excelência, buscando o bem-estar de seus clientes. Tudo isso para adultos, crianças, idosos e gestantes. Conheça as enfermeiras Isadora Rodrigues e Camila Oliveira e fique por dentro deste mais novo empreendimento.

HOTEL THERMAS

Ainda estamos no meio de julho e, ainda dá tempo de curtir férias no maior e melhor Resort do RN, o Hotel Thermas em Mossoró. Muitos entretenimentos exclusivos para passaportes e hóspedes com o padrão Thermas. Faça já sua reserva e venha curtir r relaxar um ambiente de piscinas termais em um parque aquático excelente. Reservas e informações (84)3422-1200.

FATOS & BOATOS…

@ A colunista Marilene Paiva se prepara para nos próximos dias estrear seu programa Presença que chega em nova roupagem na emissora Terra do Sal. Com certeza muitas novidades à vista em dos maiores programas de entretenimento de Mossoró. Volto com detalhes!

@ Felicitações ao querido Kadu Ciarlini que festejou idade nova última terça ao lado dos pais Dra. Rosalba Ciarlini e Carlos Augusto. Daqui renovo os parabéns e votos de muitas felicidades!

@ O colunista Apolion Rodrigues já se programa para sua festa neste ano em celebração aos seus 16 anos de colunismo social na cidade de Caraúbas. Com certeza mais um evento de sucesso!

@ Enviando um abraço cheio de carinho e parabéns aos amigos Cleanto Bezerra e Alessandra Pascoal, pelo sucesso do Carnapau 2018, assim como, todos os colaboradores envolvidos para que esse evento fosse mais uma vez um tremendo sucesso!

@ Flores ao amigo Erickson Queiroz que, recentemente passou por um procedimento cirúrgico e já se recupera na cidade de Pau dos Ferros super bem. Um forte e carinhoso abraço querido!

@ Esse final de semana todos os olhares se voltam à Serra da cidade de Martins para mais um Festival Gastronômico. Daqui segue um forte abraço a Prefeita e anfitrião Olga e votos de sucesso!