Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

MASTEROP

A maior operadora de turismo do Nordeste, a Masterop, promoveu um grandioso evento na capital das Alagoas no último final de semana, onde reuniu mais de 400 agentes de viagens e fornecedores à participarem do II Workshop e Feijoada Masterop. Várias caravanas de diversos estados como: PB, PE, AL, SE e RN foram recebidos em grande estilo pelos queridos amigos de Maceió. Muito feliz com o convite, com o evento e, principalmente com o intercâmbio entre diversos profissionais da área do turismo, assim como, do jornalismo. Salva de palmas!

SEBRAE

A União dos Mecânicos de Apodi, através do SEBRAE, realiza um evento direcionado às mulheres. Acontece amanhã às 19h na sede do SEBRAE em Apodi e, conta com grandes parceiros: Empreender, Acema, Facern e Habilita Mais. Woman’s Day será um diferencial que toda mulher tem que ser dentro do trânsito. Entrada gratuita!

O GIGANTE

O Espaço de festa do Partage Shopping será pequeno para o grande show da Gondim Garcia Produções que acontece dia 27 de abril com o ‘gigante’ Léo Santana e Gabriel Diniz. Com certeza um momento para também ficar na história da GG e do Partage Shopping que é parceira neste grandioso evento. Acesso e estrutura já disponíveis para você garantir logo seu lugar privilegiado nesta noite que promete ser memorável. Corra e garanta logo o seu!