Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

RÉVEILLON APODI

Para quem vai resolver passar a virada do ano na cidade de Apodi, a Prefeitura Municipal preparou uma programação super recheada aos apodienses e visitantes. Haverá show com Forró dos 3 e Danilo Nickson no Calçadão da Lagoa e um lindo show pirotécnico para recebe em grande estilo o ano de 2018. Daqui segue um brinde e votos de muita paz e muita luz!

FAVORITA

Chegando a nossa querida e calorosa cidade de Apodi, além de se deslumbrar com a diversidade de opções locais, você também pode se deliciar com a diversidade culinária e, para degustar um bom cardápio, nada melhor do que passar na Pizzaria Favorita, que dispõe pra você uma variedade em pizzas e um cardápio bem diversificado com nossas tradicionais comidas típico regionais. Bom atendimento e excelência em todos os serviços muito bem elaborados pelos queridos Kadsja e Alisson. Muito bom!

AAPOL

Chegando convite da Academia Apodiense de Letra – AAPOL, para prestigiar uma solenidade de posse dos sócios efetivos que acontecerá próximo dia 3 de janeiro no auditório da Casa de Cultura Popular Palácio Soledade às 19h. Desde já agradeço imensamente a querida Presidente da AAPOL, Vilmaci Viana, à gentileza do convite.

HOTEL THERMAS

Falando em réveillon, eu quem há 8 anos consecutivos passo a hora da virada no melhor réveillon do estado, no Hotel Thermas Resort, recomendo à você que ainda não decidiu seu destino para o último dia do ano. Com certeza lá você vai encontrar alegria, descontração, emoção e muita comodidade, requinte e segurança. Open bar, Buffet, kids club, berçário, show pirotécnico, espumante, atrações musicais, tudo isso dentro de um ambiente familiar e aconchegante. Informe-se também sobre o pacote de festa e hospedagem pelo telefone 84 3422-1200. Com certeza será uma virada inesquecível!

OLHA O JEGUE

“… Pro jegue, pro jegue, eu vou…” E assim já se vão 15 anos de uma festa que arrasta uma multidão a cidade de Marcelino Vieira todo início de ano em uma das maiores micaretas do estado do RN, o Jegue Folia. Acompanho o evento desde 2003 quando os irmãos Conrado dirigiam a folia, até hoje quando o querido amigo Ewerton Filgueira tomou à frente com muita mestria essa festa reconhecida nacionalmente no interior do nosso estado. Para os foliões tocam as atrações: Bell Marques, Chicabana e Rafa e Pippo Marques. Siga aos pontos de venda espelhados nos quatro cantos do estado e, em Apodi, as vendas estão disponíveis na Destaque Brindes.

JANTAR

A noite de ontem, 29, foi marcada à muitas homenagens pelos sócios da empresa Areia Branca Pilota sob comando do Comandante Igor Sanderson, ao Capitão dos Portos do RN. O jantar se deu nos salões do Hotel Costa Atlântico para o Capitão que se encontra na cidade de Areia Branca para a realização de prova para a formação de um novo prático para o Terminal Salineiro Porto-Ilha.