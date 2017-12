Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

CARAVANA NATALINA

O dia 25 de dezembro foi marcado por muita alegria para as crianças de nossa cidade de Apodi, com o encerramento do Projeto Caravana Natalina realizada pela Prefeitura Municipal através do prefeito Alan Silveira. Muitas brincadeiras, apresentações culturais e de dança foram apresentadas em um espaço montado no largo da Praça Dom José Freire. Parabéns a PMA e todos que colaboraram para que essa festa fosse um sucesso!

RÉVEILLON THERMAS

Estamos chegando mais próximos do fim do ano de 2017 e, para nos despedirmos desse ano e darmos boas vindas ao próximo com muita alegria, requinte e emoção, nada melhor do que virarmos no melhor réveillon do estado no Hotel Thermas Resort em Mossoró. Open bar com uísque 12 anos, cerveja devassa, refrigerante, suco, água de coco, água mineral, Buffet da melhor categoria, kids club, berçário, segurança, estrutura de som, iluminação, show pirotécnico, espumante, atrações musicais e o acolhimento que só a equipe do Thermas tem. Por tanto, agende sua virada e receba o ano de 2018 em grande estilo. Informações 84 3422-1200.

FESTA

Logo aos a virada, vamos seguir direto a cidade de Felipe Guerra para a tradicional festa de início de ano que por lá acontece. Muita música e forró ao som das atrações Saia Rodada, Forró dos 3 e O Coroão. Tudo isso a partir das 20h no Chapadão Casa Show. Mais uma assinatura do empresário Wander Magno. Vamos sim!

JEGUE FOLIA

Estamos a poucos dias de irmos para a cidade da maior e melhor micareta do interior do estado, o Jegue Folia em Marcelino Vieira. As expectativas estão gigantesca para a edição de 2018 que abrirá o ano com chave de ouro, reunindo os melhores foliões do RN e estados circunvizinhos. Muita folia ao som de Bell Marques, Rafa e Pippo Marques e Chicabana. Em Apodi você pode adquirir seu abadá na Destaque Brindes. Corre a garanta já seu lugar na maior festa do nosso interior.

FATOS & BOATOS…

@ Como as festas de final de ano ainda não terminaram, ainda dá tempo de ficar linda e loira com o ‘mago’ das loiras, meu querido amigo Dornylson Martins. Com certeza seus cabelos nunca mais serão os mesmos. Agende sua transformação 84 998044787.

@ A querida da Masterop Operadora Turística, Carolina Feitosa, já me envia convite para mais um Famtour com os agentes de viagens em mais uma edição da Feijoada Masterop que acontece em Maceió nos dias 16 e 17 de março do ano que vem. Vou sim!

@ O natal do Muralhas Clube na noite do dia 24 de dezembro foi inesquecível com o rei do ‘batidão’, Gil Bala, e o amigo Danilo Nickson. A empresa Peteka Produções deu um show de produção, competência e credibilidade em organização e responsabilidade com o público e os artistas. Com certeza é uma empresa que vem com tudo para arrebentar nos eventos na cidade de Apodi. Parabéns e muito sucesso ao Alex Peteka.

@ Agradecer é sempre bom e quando são aos amigos, é melhor ainda. Obrigada as queridas Katharina Paiva Esteticista e Kelly Martins da Adega Depósito de Bebidas pelo apoio dado ao natal com Gil Bala à Peteka Produções.