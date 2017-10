Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

GASPEC

Última Quarta-feira, 11, o Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer – GASPEC, realizou mais um show beneficente em torno da entidade que defende a bandeira da prevenção ao Câncer. Uma noite linda e cheia de amigos nos salões da ACDA ao som da banda Radiola Clube. Durante todo o Outubro Rosa, uma vasta programação se estendará para levar mensagem dos cuidados que devemos ter para prevenir a doença.

FESTA DO CAJU

A cidade de Severiano Melo mais uma vez festejou a festa do caju com êxito e alegria. Muita música ao som das bandas Solteirões do Forró e Limão com Mel. Parabenizo a cidade pela tradicional festa e, envio forte abraço ao Prefeito Dagoberto Bessa pelo belíssimo e organizado evento em solo severianense.

WILSON FILHO

O Prefeito da cidade de Rodolfo Fernandes, Wilson Filho, vem realizando o grande e competente trabalho naquela cidade em que desenvolve com mestria seus trabalho como gestor e retem vários elogios as suas realizações. E é para esse grande amigo, que envio com carinho e amizade, um forte abraço pelo seu aniversário renovando assim, os parabéns cheios de votos de muitas felicidades!

O GRANDE ENCONTRO

Em dezembro todo mundo vai se encontrar na maior festa de todos os tempos, o grande encontro: Wesley Safadão e Xandy Avião em um único lugar pra fazer tremer o show mais aguardado do ano. O Villa Oeste foi o local escolhido pela Gondim & Garcia para receber um dos maiores públicos que a cidade de Mossoró verá nos último tempos. Dia 12 de dezembro a partir das 22h. Segundo lote de ingressos já disponíveis no Centro Empresarial Caiçara. Corra e fique logo de dentro do acontecimento musical do ano!

CLASSE A

Amanhã todo o glamour da cidade mossoroense se volta aos salões de Josué Buffet às 22h30min para a noite Classe A do colunista areiabranquense Jean Rodrigues. Com certeza uma festa de luxo ao som da música de Leandro do Sax, Banda Infla 6, A Mais Forrozeira, Koisa Nossa e Jaina Elne. Acessos em Disco Fitas ou pelo telefone (84)3061-8609.

FATOS & BOATOS…

@ Olha só quem vai estar fazendo aquela festa no Dances Clube em Apodi da querida Mariinha de Epitácio no dia 10 de dezembro, o forrozeiro Anísio Júnior e a Banda Feras do Forró. Marque na agenda!

@ Aos ‘jegueiros’ de plantão corra e garanta logo seu lugar vip no Jegue Folia 2018 e ganhe um super brinde junto com o abadá: um balde para gelo, um copo e um boné. Com certeza esse todo mundo quer. Acesse www.jegue.com.br e garanta já o seu!

@ Lindo o espetáculo Grandes Clássicos Infantis In Concert pela Cia Lyricus e Academia Shekiná. Um conjunto de arte que emocionou a platéia presente trazendo todos os clássicos intantis ao delírio da criançada. Parabéns Alex Peteka e Cláudia Max e a todos os envolvidos!

@ Quer se deliciar com um saboroso café da tarde? O melhor lugar para se fazer é o Café Society dos meus queridos amigos Altevir Paula e Márcia Xavier. O ambiente é lindo e os quitutes deliciosos. Recomendo!

@ No Halloween da Yes! Idiomas e do Studio de Dança Hykaroo Mendonça , a presença da banda Arcanjos, (Third Planet) . Toda essa festa será no Fantastic Buffet, dia 27 as 19h. Senhas a venda na Yes Idiomas e no Studio de Dança Hykaroo Mendonça. Eu vou!