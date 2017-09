Apodi, Fatos e Boatos – Josy Maia

PELEJA

Contagem regressiva para mais uma edição do Arraíá do Peleja no Sítio Peleja em Apodi. Com certeza, vai rolar muito forró e diversão ao som de deiversos sucessos das antigas com Circuito Musical e da atualidade com Jonas Esticado e Avini Vinni. Agendem e seja presença nessa festa babado!

CAMINHADA

O Prefeito de Apodi, Alan Jeferson da Silveira, através do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, tem o prazer em convidar toda sociedade civil apodiense, para particpar da caminhada de prevenção ao suicídio e pela valorização da vida. Será amanhã às 7h30min, saindo da sede do CAPS I indo até à Praça Dom José Freire, encerrando a programação do Setembro Amarelo.

TÍTULO

Na noite de ontem na Câmara Municipal de Mossoró, aconteceram várias homenagens em torno aos 49 anos da UERN. Uma noite de emoções contemplando vários amigos com o Título de Cidadão Mossoroense. Entre os homenageados, estava a conterrânea Tatiana Mendes Cunha, Chefe da Casa Civíl do Governo do Estado, que foi agraciada pela comenda e, recebeu o carinho de seu irmão Dalton Cunha, empresário e proprietário do Leite ILA. Daqui segue meus parabéns!

MAKE UP

A querida amiga Thalita Bezerra manda avisar que está a todo vapor exercendo seu incrível trabalho como maquiadora e designer de sombrancelha. Muito requinte e sofisticação nas diversas técnicas que vai deixar seu rosto ainda mais lindo. Agendem e fique bela palas mãos de Thalita Bezerra. Liguem (84)98859-1164.

ESPETÁCULO

Associação Carcará atraves do Projeto Lyricus apresentam: Grandes Clássicos Infantis in Concert. Será dia 12 de outubro no Teatro Dix-Huit Rosado às 17h. Com a direção musical de Claudia Max, direção cênica de Alex Peteka, Cenografia Lavínia Negreiros, preparação vocal Tatyana Xavier e coreografia de Natália Negreiros. Com certeza um momento inesquecível e emocionante, ao vivo, revivendo os grandes clássicos das histórias da Disney.

FATOS & BOATOS…

@ Hoje a partir dàs 18h30min tem Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Apodi no Sítio do Góis na Escola Valdomiro Pedro Viana. O Legislativo perto das pessoas!

@ Em outubro comemoramos 145 anos do Jornal O Mossoroense. Aguardem que vem muita comemoração à este grande centenário!

@ O amigo Márcio Morais lança seu livro “Por Trás das Grades”. Com certeza muita história de superação e emoção pra se ler. Recomendo!

@ Amanhã tem o lançamento ificial em Mossoró do Jegue Folia 2018 no Terra Music. Os amigos Ewerton Filgueira e Erickson Queiroz convidam para esta grande noite. Vamos sim!

@ Salvem as datas: 17 e 18 de novembro no Teatro Dix-Huit Rosado. O que vai haver? vai ter Zé Lezin sim. Com certeza ninguém vai querer perder!