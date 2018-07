Aplicativo que denuncia assédio nos transportes públicos tem reconhecimento internacional

Simony César criou uma tecnologia para dar um basta no assédio sofrido por mulheres em transportes públicos. Por meio do N!NA, vítimas de assédio podem denunciar o tipo de violência sofrida em tempo real, ao mesmo tempo em que outras mulheres são alertadas a respeito, gerando uma onda de sororidade instantânea. Com o uso cada vez mais frequente da tecnologia, é possível fazer um levantamento de dados com o objetivo de mapear casos de assédio em transportes.

Com a apresentação do projeto, Simony e N!NA voaram mais alto. Ela foi uma das selecionadas para participar do 3º Fórum Brics de Jovens Cientistas (YSF, na sigla em inglês), que ocorreu entre os dias 25 de 29 de junho. Simony faz parte da comissão científica do Brasil e vai concorrer ao prêmio Jovem Inventor ao lado de outros criativos da Rússia, Índia, China e África do Sul.

Ao mesmo tempo, o aplicativo N!Na também foi selecionado para o desafio InoveMob, cujo intuito é desenvolver um projeto-piloto com o objetivo de solucionar questões relacionadas à mobilidade urbana. N!NA deverá funcionar por pelo menos oito semanas até novembro em Recife, Fortaleza e Natal. Para isso, contou com o apoio de governos locais para que fosse possível inserir o botão de sua ideia dentro de aplicativos de transportes públicos existentes nessas cidades. A ideia foi maximizar o maior número possível de usuários.