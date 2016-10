Apesar da boa vitória, Geninho quer ABC focado em segundo jogo

O ABC iniciou a disputa por uma vaga para na final do Campeonato Brasileiro da Série C 2016 com um importante resultado. O alvinegro enfrentou o Guarani/SP na noite do domingo (16), no estádio Frasqueirão, e com uma boa apresentação venceu o time paulista pelo placar de 4 a 0. Gols marcados por Jones Carioca duas vezes e Lúcio Flávio, em duas cobranças de falta.

Treinador experiente e profundo conhecedor do futebol de São Paulo, Geninho, comemorou o bom resultado, mas fez questão de ressaltar que não tem nada garantido. “Acho que é uma vitória que não se pode contestar e uma vitória a se comemorar, mas apenas a vitória de hoje (domingo). A eliminatória ainda não está definida, pois já vi muita coisa no futebol e temos que ter muito cuidado. Claro que conseguimos uma boa vantagem, não vou ser falso de negar isso, mas temos o exemplo do ASA contra o mesmo Guarani na fase passada. Se tivemos cuidado essa semana, teremos que ter ainda mais para o segundo jogo”, comentou o treinador.

A boa apresentação da equipe agradou bastante o técnico. “Fico feliz que o meu time vem crescendo na hora certa. O time vem correndo bem, marcando forte, uma equipe que joga de forma ofensiva e não deixa o adversário jogar. Não temos um grande destaque. É um grupo onde o forte é o conjunto. Fico muito satisfeito que tudo aquilo que trabalhamos durante a semana, aquilo que conversamos, vem sendo colocado em prática nos jogos”, ressaltou o comandante alvinegro.

Geninho garantiu que o foco segue o mesmo. “Outro ponto que me deixou bastante satisfeito foi a entrega e o foco total do meu grupo. Conseguimos o nosso principal objetivo, que era o acesso, mas não deixamos cair o ritmo e perder o foco na competição. Vamos seguir trabalhando muito e buscando seguir forte no campeonato”, afirmou. (Com informações abcfc.com.br).