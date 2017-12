Apenas três viaturas da PM circulam em Mossoró

A greve dos policiais militares denominada de “Operação Segurança com Segurança”, acontece em todo Rio Grande do Norte e na manhã desta terça-feira (19), a PM recolheu parte das viaturas. Em Mossoró o número efetivo policial diminuiu e apenas três viaturas circulam pelas ruas.

Para atender a população do município só estão disponíveis duas viaturas lotadas no 2º BPM, e a outra no 12º, que atende as regiões do Alto de São Manoel.

Os policiais cobram o pagamento dos salários atrasados e do 13º, além de melhorias nas condições de trabalho.

As viaturas do Grupo Tático Operacional (GTO), Força Tática, Companhia Independente de Proteção Ambiental (CIPAM), Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e algumas da Polícia Militar, estão paralisadas.