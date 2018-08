Apenas 38% das crianças são amamentadas exclusivamente pelo leite materno nas Américas

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), na região das Américas, 54% das crianças são amamentadas na primeira hora de vida. Este número cai para 38% quando o assunto é amamentação exclusiva até os seis meses com leite materno e apenas 32% dessas crianças são amamentadas até os dois anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é de suma importância para que o filho se desenvolva corretamente, consumindo todos os nutrientes necessários. De acordo com o representante da OPAS no Brasil, Joaquin Molina, esses números são muito baixos e todos os países da região devem se mobilizar para que aumente. Ele comenta que a amamentação é um dos pilares da vida.

“Nós precisamos mudar esse cenário. Afinal, amamentação é um dos pilares da vida, faz também a saúde, que é considerada essencial para o alcance do objetivo deste movimento sustentável. É fundamental lembrar, também, que o sucesso da amamentação não é responsabilidade exclusiva da mãe. Não. Aleitamento materno é dever de todos, comunidade, empregadores, famílias, governo e profissionais da saúde.”

Mães de primeira viagem, com dúvidas sobre a amamentação, podem recorrer aos Bancos de Leite Humano, que estão espalhados por todo o país. A coordenadora de Ações de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Fernanda Monteiro, diz que é muito importante que a mulher busque um auxílio em qualquer Unidade Básica de Saúde sempre que estiver com alguma dúvida, para que assim possa ter a melhor assistência.

“Se ela tem dúvida, deve procurar assistência, e, se eles acharem necessário, vão encaminhá-la para um Banco de Leite Humano. Então, o Banco de Leite Humano também é uma casa de apoio à amamentação. Ele não é só um local que recolhe o leite, pasteuriza e entrega para os recém-nascidos internados em UTI, mas, também, tem toda uma equipe qualificada para atender essa mãe.”

Participe desta campanha você também. Relembrando que a amamentação deve ser feita exclusivamente até os seis meses de vida. E, depois dos seis meses, deve ser o complemento da criança até os dois anos. É com o leite materno que a criança se desenvolve melhor e fica protegido de várias doenças. Se você não está conseguindo amamentar corretamente o seu bebê, busque auxílio no Banco de Leite Humano mais próximo de casa. Ou em qualquer Unidade Básica de Saúde. Lembre-se de que amamentação é a base da vida.