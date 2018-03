Apagão afeta fornecimento de água de todo o RN 

O apagão no sistema elétrico do Nordeste trouxe consequências diretas para a distribuição de água do Rio Grande do Norte. A Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) informou que a pane interrompeu o funcionamento de todos os seus sistemas de abastecimento de água. Já os sistemas de esgotamento tiveram o funcionamento assegurado por geradores.

Durante todo o período de suspensão de energia, foi inviabilizada a captação de água seja de poços ou lagoas, bem como, o funcionamento das Estações de Tratamento de Água e sua distribuição. Com a parada, o fornecimento de água foi completamente comprometido no RN.

Em nota, a Caern declarou que a regularização da distribuição poderia levar de 24h até 48h, pois, diferente do sistema elétrico, a distribuição de água não ocorre de maneira uniforme, dependendo de energia elétrica para a pressurização da rede, por exemplo.