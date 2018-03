Ao Mestre José Romero

José Ribamar Alves

O Sr. José Romero

de Araújo Cardoso,

É um Pombalense forte,

Letrado e estudioso;

Que defende a sapiência,

Que faz da inteligência

A lavoura do viver;

Um ser que inventa artigo,

Um ser humano e amigo,

Que nos ajuda a vencer.

Assim diria Plantão

Se conhecesse José;

Se visse na sua alma

Tantos punhados de fé.

Tantas ações solidárias

E revisões literárias,

Feitas sem intuito sujo…

Feliz daquele escritor

Que tem como revisor,

José Romero Araújo!

Todo livro em sua mão

Vira bebê bem comtemplado,

Pelas meninas dos olhos

Desse docente lidado…

Com tarefas exaustivas,

E lições indagativas

Como lecionador,

Tem saber de alto relevo

E eu como escritor, devo

Muito a esse professor.

Um caboco do passado,

Um filósofo do presente;

Uma alma que caminha

Abrindo alas pra gente.

Um órfão de mãe querida,

Que chegou ao fim da vida

Deixando-lhe grande saudade;

Mas, a vida continua

E ele continua a sua

Pelas trilhas da bondade.

Tem na Universidade do Estado

do Rio Grande do Norte,

Feito brilhar sua honra

E sei que até a morte…

Fará jus ao seu talento

Pelo reconhecimento,

Até então, merecido…

Prezado José Cardoso,

Meu abraço respeitoso,

Valeu, amigo querido!!!

Mossoró/ RN, 10-03-2018.