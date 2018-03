Anvisa proíbe quatro cremes alisantes devido ao risco à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda, divulgação e uso de quatro cremes para alisar o cabelo no país. A decisão foi tomada após ser identificada a presença de formol nos produtos acima do limite tolerado pela legislação. As análises foram feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco.

O formol é uma substância cancerígena e em altas doses pode causar problemas de saúde.

No Brasil, o uso de formol em produtos cosméticos é permitido apenas como um conservante, desde que na concentração máxima até 0,2%. Em contato com a pele ou inalado, a substância pode levar à irritação da pele, dor, queimaduras, irritação na garganta, tosse, diminuição da frequência respiratória e até pneumonia.

Veja a lista de produtos proibidos pela Anvisa: