ANP inicia leilão da 4ª rodada de partilha da produção do pré-sal

Com o pronunciamento do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Odonni, e com número recorde de empresas participantes da licitação do pré-sal, foi iniciada há instantes, no Rio de Janeiro, a 4ª Rodada de Partilha da Produção.

Ao todo, 16 empresas petrolíferas de vários países participam da rodada que tem previsão de arrecadação de R$ 3,2 bilhões com bônus de assinatura.

O certame tem início com a oferta do Bloco Uirapuru, no pré-sal da Bacia de Santos (setor SS-AUP2), com bônus de assinatura fixado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de R$ 2,650 bilhões, o de maior valor entre os quatro blocos a serem ofertados.

Ao todo, 16 grupos econômicos estão aptos a participar da licitação, uma vez que a Comissão Especial de Licitação aprovou os pedidos de inscrição das empresas que manifestaram interesse no leilão. No ano passado, a 2ª e a 3ª Rodadas de Partilha tiveram, respectivamente, 11 e 15 empresas habilitadas.

Além de Uirapuru, a rodada de hoje estará ofertando as áreas de Itaimbezinho, Três Marias e Dois Irmãos, todas no pré-sal das bacias de Campos e Santos. Entre as empresas que poderão participar da 4ª Rodada estão as maiores do setor de petróleo e gás no mundo e duas são brasileiras. Das habilitadas, duas (DEA Deutsche Erdoel AG e Petronas Carigali SDN BHD) ainda não têm contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.

Agência Brasil.