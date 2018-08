Aniversário do Teatro Dix-Huit Rosado terá bazar de arrecadação para a Liga Mossoroense de Combate ao Câncer

No próximo final de semana, dias 11 e 12, Jornada Cultural comemora o aniversário de 14 anos do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, maior palco da cultura de Mossoró. Na programação, além de atrações culturais, está ainda a exposição de artesanato local, além do Bazar beneficente de produtos da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

O talento do artesão mossoroense estará exposto para a visitação e a comercialização. Os produtos de artesanato serão expostos na Avenida Rio Branco, do lado direito do Teatro. O espaço para o artesanato é uma participação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo no evento.

“Vamos expor mercadorias de estilos variados. Para nós é muito importante participar desse momento de expressão da cultura de Mossoró. Além de expor os trabalhos, também uma forma de fomentar a economia dessas famílias”, destacou Ivete Azevedo, que está à frente da organização junto aos artesãos.

O Bazar da LMECC foi convidado pela organização do evento para expor os produtos. “O que é arrecadado com a venda dos produtos é utilizado para ajudar as pessoas carentes que são portadoras de câncer. Quase todos os dias recebemos no hospital pessoas carentes que precisam de ajuda para comprar um medicamento, uma passagem para fazer um exame em outra cidade”, disse Margarida Costa, responsável pelo Bazar.

Durante a Jornada, integrantes da Liga também farão a divulgação de dois eventos beneficentes que são o McDia Feliz, no dia 25 deste mês, e o Chá Beneficente, que vai se realizar no dia 19 de setembro. “Achamos ótimos termos sido convidadas, pois por ser um evento aberto ao público vamos ter um maior alcance na venda dos produtos e na divulgação dos próximos trabalhos”, continuou Margarida Costa.

A programação da Jornada Cultural de Mossoró será iniciada no sábado 11, às 15h, e segue até o domingo, 12, às 22h, na Praça Cícero Dias e todo o entorno do Teatro Dix-huit Rosado.