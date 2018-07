Anima Mundi leva mais de 500 filmes ao Rio de Janeiro

As atrações do festival, que está em sua 26ª edição, estão distribuídas em espaços do centro da cidade, como o Cine Odeon, Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa França Brasil e o Centro Cultural dos Correios, e incluem oficinas e sessões a preços populares e até gratuitas. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

O diretor do festival, Mauro Magalhães, concedeu uma entrevista ao programa Arte Clube, da Rádio MEC, em que contou que o festival deste ano seguiu a tendência de bater recorde de participação de produções nacionais.

“O festival existe para isso, para fomentar a criação de uma indústria de animação e um ambiente que insira cada vez mais a animação na cultura brasileira. E isso está acontecendo”, disse.

Serão 108 produções nacionais e filmes de cerca de 40 países na edição deste ano, que contará com a presença do diretor de animação Carlos Saldanha, consagrado com filmes como A Era do Gelo e Rio. O diretor vai premiar estudantes de animação que participam da mostra competitiva.

Um dos destaques da edição deste ano é a exibição de produções que envolvem realidade virtual, inserindo o espectador no cenário dos filmes “Essa é uma tendência forte do audiovisual, botar a pessoa dentro da experiência e ela ter um percurso para caminhar e interagir com os personagens”, disse Mauro Magalhães.

O Anima Mundi segue para São Paulo em 1º de agosto. Na capital paulista, o evento será realizado no Memorial da América Latina.