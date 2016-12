ANESTESIOLOGISTAS PARALISARÃO ATIVIDADES AMANHÃ

Em nota divulgada à imprensa, e aos médicos da cidade, a Clínica de Anestesiologia de Mossoró comunica que seus associados deixarão de atender aos usuários do SUS, a partir de amanhã. O diretor técnico da associação dos anestesiologistas ressalta o aspecto da Maternidade Almeida Castro estar sob intervenção federal, há bastante tempo e, mesmo assim, sem acompanhamento por parte dos responsáveis pela intervenção, a junta não vem cumprindo as funções para as quais foi constituída.

No final da nota, a Clínica de Anestesiologia de Mossoró sugere multa e prisão para os gestores da saúde em Mossoró:

NOTA OFICIAL

A Clínica de Anestesiologia de Mossoró, comunica que diante de cruéis, irresponsáveis e propositais atrasos no pagamento das suas remunerações, oriundas da Prefeitura Municipal de Mossoró (caloteira contumaz ) deliberaram pela paralisação de suas atividades anestésicas na Maternidade Dr. Almir de Almeida Castro ou Maternidade sob Intervenção Federal , a partir desta sexta feira ( 16/12/2016 ), em função de:

1 – Ausência de remuneração por período extremamente prolongado ( calote de anestesias realizadas desde junho de 2015 – ausência de pagamento dos plantões de dezembro de 2015 na Maternidade Sob Intervenção Federal – ausência de pagamento dos plantões de setembro, outubro, novembro de 2016 realizados na Maternidade Sob Intervenção Federal )

2 – Descumprimento de um Termo de Ajuste de Conduto de 12 de novembro de 2015;

3 – Inexistência de qualquer cronograma ou perspectiva de pagamentos. Se a Prefeitura não efetuou o pagamento dos plantões de dezembro de 2015 evidentemente que não haverá pagamento dos plantões de dezembro de 2016, diante de uma fracassada administração.

Os anestesiologistas são profissionais responsáveis e tecnicamente preparados, que realizam um trabalho de extremo risco e não merecem este desrespeito e descaso. Como todos os outros cidadãos, os anestesiologistas precisam e merecem uma remuneração justa e possível para o sustentos de suas famílias.

A Maternidade Sob Intervenção Federal, se intitula autofinanciável e recebe grandes investimentos através da PMM, de forma que em pouco tempo tornou-se a melhor maternidade do Norte e Nordeste.

Esta irresponsabilidade por parte da PMM configura crime e violência contra o trabalhador anestesiologista. Até mesmo incompetência tem um limite.

Os gestores da saúde devem ser responsabilizados pessoalmente com multa e prisão.

Ronaldo Fixina Barreto

Diretor Técnico da CAM