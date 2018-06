Andarilho é encontrado morto no bairro Belo Horizonte

Um homem, aparentando ser um andarilho, foi encontrado morto a tiros na Rua João Damásio, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, na noite da segunda-feira, 25 de junho. A vítima não portava documentos oficiais de identificação, mas estava com uma mochila onde foram encontrados um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e um receituário da Secretaria de Saúde de Mossoró em nome de Edilson Oliveira de Souza, de 58 anos.

O corpo apresentava marcas de tiro de pistola no peito e no pescoço.

Moradores informaram à policia ter ouvido quatro tiros, mas ninguém saiu para a rua pra ver o que estava acontecendo.

Os investigadores não sabem o motivo e nem a autoria do crime.

Foto: Passando na Hora.