Ana Cláudia Saraiva assume como delegada-geral da Polícia Civil do RN

Novos diretores também foram empossados

Na manhã, desta terça-feira (08), a nova delegada-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva Gomes foi empossada pela governadora do Estado, Fátima Bezerra. Na mesma solenidade, que aconteceu na Escola de Governo, também foram empossados os novos diretores da Polícia Civil do RN.

Diversas autoridades do Estado participaram da cerimônia. A mesa da cerimônia foi composta pela governadora do Estado, Fátima Bezerra; pelo vice-governador do Estado, Antenor Roberto Soares de Medeiros; pelo secretário da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), Francisco Canindé de Araújo Silva; pela ex-delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Shirley; pela secretária de Justiça e Cidadania (SEJUC), Arméli Brenand; pelo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, o promotor Leonardo Nagashima; pelo presidente da OAB, Aldo Medeiros Lima Filho; pela representante da Câmara de Vereadores de Natal, vereadora Nina Souza; pela superintendente da Polícia Federal, Tânia Maria Mattos Ferreira Fogaça ; pelo defensor-geral do Estado, Marcos Vínicius Soares Alves e pelo comandante da Guarda Municipal de Natal, Alberfran Câmara Grilo. A solenidade também contou com a presença de delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil.

Em seu discurso a governadora do Estado, Fátima Bezerra, deixou clara a alegria em empossar a delegada Ana Cláudia Saraiva. “Vejo em Ana Cláudia o desejo sincero de quem deseja contribuir com a segurança pública. Digo da minha alegria em dar posse a você e a sua equipe, pois tenho convicção de que vocês estarão irmanados no espírito público de servir ao povo do Rio Grande do Norte. Esta equipe renova minha esperança e eu não medirei esforços para contribuir com a segurança pública”, destacou a governadora.

“Implantaremos na Polícia Civil um planejamento estratégico, para os próximos quatro anos. Temos consciência das enormes dificuldades financeiras que teremos que enfrentar, mas não mediremos esforços para buscar alternativas e recursos, entre elas, a melhoria das instalações físicas das delegacias de polícia, de modo que nossos policiais tenham um ambiente de trabalho digno para atender a população. Vamos implementar um modelo de gestão mais que eficaz, eficiente, pois teremos que fazer mais, com menos”, destacou a delegada-geral, Ana Cláudia Saraiva, durante o seu discurso de posse.

SESED/ASSECOM