Americanos investem em escola bíblica em Mossoró

Há três anos, Aurélia Falcão Soares decidiu implantar uma escola bíblica em Mossoró. Desde então, os investimentos na Rhema, que propõe um ensino aprofundado sobre a palavra de Deus, só crescem na cidade. A escola, que teve origem nos Estados Unidos, já formou milhares de pessoas no Brasil. Em Mossoró, já são quase cem pessoas formadas e esse número vem sendo ampliado a cada nova turma.

Segundo alunos já matriculados, as expectativas para o curso são as melhores possíveis. “Eu me sinto sedenta por aprender mais, e tenho convicção de que os ensinos são edificantes. Há algum tempo tenho vontade de fazer o curso e agora vou poder participar”, destaca Clézia Elizária, matriculada no curso.

As aulas estão previstas para terem início já no mês de março. Os interessados podem participar das aulas experimentais que acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h. Elas são uma pequena amostra do que o curso proporciona.

O Rhema Mossoró está localizado na Av. Francisco Mota -29-1, bairro Costa e Silva. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 9 9603-4554/9 8731-5616.