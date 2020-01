América vence Potiguar de Mossoró, mas jogará decisão sem vantagem

Jogando na Arena das Dunas, América vence Potiguar por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pelo encerramento da 7ª rodada do Campeonato Potiguar. O primeiro tempo foi equilibrado, mas na segunda etapa o Alvirrubro natalense foi melhor e conseguiu conquistar o bom resultado.

O time natalense começou vencendo com o gol do Adílio, mas o Potiguar conseguiu o empate com gol de Palominha, o América voltou a frente com dois gols de Tiago Orobó, o jogador saiu do banco e foi de suma importância para o resultado.

Com o placar, o América ficou na segunda colocação da Copa Cidade do Natal, com 18 pontos, e enfrenta o rival, ABC, na decisão, que ainda não tem data definida. Já o Potiguar, ficou na quinta colocação, com oito pontos somados.

Fonte: Portal Grande Ponto