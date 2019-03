América vence Força e Luz e reassume a liderança do segundo turno

Com gols de Hiltiniho e Kaike o América venceu o Força e Luz no por 2 a 0 na noite desta sábado, 16, pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. A partida foi disputada na Arena das Dunas.

Os gols da vitória americana saíram no segundo tempo, já na parte final do jogo.

O resultado coloca o Alvirrubro na liderança. O América totaliza 12 pontos e torce por um empate entre Potiguar e Globo neste domingo, 17, para terminar a rodada no posto mais alto da classificação. Havendo um vencedor no Nogueirão, o time americano ficar na segunda colocação.