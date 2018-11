Alunos do SENAI-RN desenvolvem soluções para indústrias aumentarem produtividade

Alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) da Zona Norte de Natal criaram soluções inovadoras para problemas das indústrias locais durante a última edição do Grand Prix SENAI de Inovação. Os 20 participantes formaram equipes que ficaram responsáveis por trazer soluções que pudessem resolver problemas relacionados à administração de estoque e transporte de produtos, por exemplo.

Uma das equipes desenvolveu, para uma indústria de distribuição de água, um novo processo para o descarregamento e controle de estoque de galões de água e a automatização do armazenamento de pré-forma, material que dá origem às garrafas pet.

Integrante da equipe responsável pela solução premiada em segundo lugar, Natália Vital Gomes, de 16 anos, explica que com os novos sistemas, a empresa conseguiria otimizar o tempo e, consequentemente, aumentar a produtividade. “Eu acredito que a empresa vai otimizar a questão do tempo, o estoque vai ser mínimo, a passagem vai estar mais liberada, vai saber quanto tempo vai levar para fazer aquilo, vai gastar menos tempo, não vai parar a obra, a produção para ter que descarregar”, explica.

Natália é aluna do curso técnico em edificações na unidade SENAI Flávio Azevedo, está no segundo ano do Ensino Médio e não esperava estar entre os projetos premiados no Grand Prix. Mas acredita que ter participado do desafio, assim como ter entrado em um curso técnico, vai ajudar na construção da sua profissão. “Foi uma experiência muito gratificante e que me trouxe muita coisa boa. É mais uma coisa para o meu currículo, mais um conhecimento. Eu acredito que isso vá influenciar no mercado de trabalho”, ressalta a estudante.

Os projetos foram apresentados durante o Mundo SENAI, por onde passaram mais de 2,3 mil pessoas. O evento foi realizado no início do mês, na unidade Flávio Azevedo. Além do Grand Prix SENAI de Inovação, o evento contou com palestras e minicursos com noções básicas de eletricidade, instalações hidráulicas e elétricas, Indústria 4.0, costura, fabricação de mini pizza e reaproveitamento de alimentos.

O Mundo SENAI é realizado, anualmente, em todos os estados brasileiros. Segundo o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Norte (SENAI-RN), Emerson Batista, o objetivo do evento é apresentar a indústria como um setor dinâmico, com oportunidades de trabalho interessantes e promissoras.

Além disso, ainda de acordo com o diretor, representa uma oportunidade de mostrar o trabalho do SENAI, que prepara jovens para o mercado de trabalho, por meio da educação profissional, ainda vista com certo preconceito. “Tem que se ver que o ensino técnico e a possibilidade do novo ensino médio, já saem na frente, porque o jovem já vai sair pronto para o mercado de trabalho. Independentemente de conseguir uma faculdade ou não, ele já vai estar em condições de atuar nas diversas áreas e segmentos da indústria”, destaca.

Mostra de Arquitetura

Durante a programação, também foi realizado o encerramento da III Mostra SENAI de Arquitetura, uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte (CAU/RN). Na terceira edição da Mostra, alunos de arquitetura, junto com alunos do curso técnico em edificações do SENAI, desenvolveram nove ambientes residenciais sustentáveis.

Orientação profissional

Uma plataforma online exclusiva para orientação profissional também foi apresentada durante o Mundo SENAI. A ferramenta, que é gratuita e também recebe o nome de Mundo SENAI, funciona como um guia profissional e vai ajudar a identificar cursos de acordo com os perfis de quem acessar. Nela será possível obter informações sobre cursos e vagas de emprego e estágio, além de criar currículos.