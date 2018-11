Alunos de 27 cursos devem fazer o Enade no domingo

Mais de 500 mil estudantes que estão concluindo a graduação deverão fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enade, no próximo domingo (25). Para isto, os inscritos tinham que ter preenchido o Questionário do Estudante até esta quarta-feira, 21.

De acordo com o ministro da Educação, Rossieli Soares, a participação no Enade é requisito para colação de grau, sem contar que o exame avalia o desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso de graduação.

“É uma avaliação importante, que nos dá um norte, para que a gente avalie as políticas públicas do Ministério da Educação e de todas as instituições. Cada curso, cada instituição brasileira pública e privada precisa pegar o resultado do Enade para internalizar a discussão pedagógica nesta avaliação.”

Neste ano, o exame deve ser feito por estudantes de cursos de 27 áreas. Alguns exemplos de cursos no grau de bacharel, onde os alunos serão avaliados, são: Administração; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Direito e Psicologia.

No que se refere ao grau de tecnólogo, alguns exemplos de cursos onde os estudantes serão avaliados, são: Tecnologia em Comércio Exterior; Design de Moda; Logística; Design Gráfico e Gastronomia.

O Enade é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep.