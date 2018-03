Alunos da zona rural de Mossoró apresentam projeto científico em São Paulo

Alunos da Escola Municipal Dr. José Gonçalves participam, entre esta terça e quinta-feira (13 e 15), da 16ª mostra de projetos da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). A feira acontece na Tenda de Eventos da Universidade de São Paulo (USP).

A escola estará participando do evento com o projeto “O uso do mesocarpo do maracujá na produção de um recipiente térmico”, de autoria dos alunos Vinícius Neres e Alana Pacífico, sob a orientação da professora Priscilla Kelly.

O projeto foi apresentado na 1ª Feira de Ciências da Escola e conseguiu credenciamento para participação na VIII Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, promovida pela Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), através do Programa Ciência Para Todos no Semiárido Potiguar. Agora, os alunos levarão o projeto para mais longe.

“Através do trabalho pesquisado pelos próprios alunos sobre o uso do mesocarpo do maracujá, aquela parte interna da fruta, eles mostram que é possível construir um recipiente térmico utilizando produtos naturais. Embora o projeto esteja em fase experimental ele foi muito bem elaborado pelos alunos que estão empolgadíssimos com a oportunidade de pela primeira vez sair da comunidade e fazer uma viagem de avião”, disse a professora Priscilla Kelly.

Para o aluno Vinícius Neres, a participação no evento é uma realização de um grande sonho. “Eu sempre sonhei em ganhar uma medalha de Aluno Brilhante da escola. Ir a FEBRACE superou a realização desse sonho”, disse. Para Alana, o orgulho maior é de representar seus colegas e a escola. “Saber que eles estão torcendo por nós é uma grande alegria”.

Os dois alunos e a professora viajaram para a capital paulista no último domingo (11). A Escola Dr. José Gonçalves fica localizada no Sítio São João da Várzea, na zona rural de Mossoró.