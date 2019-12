Alunos da Rede Municipal são destaques na I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira

A Rede Municipal de Ensino, através da Escola Municipal Rotary, foi destaque na I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira que reuniu 30 mil competidores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. No Rio Grande do Norte foram registrados 4 mil alunos participantes. A única representante da Rede Municipal de Ensino foi a Escola Municipal Rotary com 302 alunos, do 3º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.

A primeira prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira foi aplicadas nas escolas inscritas e aconteceu no dia 20 de agosto. Nesta primeira fase, dos 302 alunos, o Rotary conseguiu classificar 22 alunos. “A olimpíada foi lançada e nós decidimos encarar o desafio e inscrever nossos alunos, que receberam todo o apoio e preparo da UFERSA, através do professor Kléber Formiga, e o resultado foi super positivo”, destacou Jailma Soares, diretora da Escola Municipal Rotary.

Dos 22 alunos classificados para a etapa estadual da I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, o Rotary subiu ao podium nas três posições com medalhas de bronze (Tarso Gabriel Torquato), prata (Maria Rita Gomes) e ouro (Nicolas Mateus Dantas). “O resultado da etapa estadual dessa olimpíada é a soma de diversos fatores, entre eles a dedicação dos nossos alunos, o empenho dos nossos professores a contribuição da UFERSA. Estamos todos felizes com o sucesso dos nossos alunos”, finalizou a diretora.

Portal prefeitura