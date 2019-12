Alunos da rede estadual transformam lixo eletrônico em arte

Cada vez está sendo discutido na sociedade como descartar o lixo da maneira correta e tornar o mundo mais sustentável, e a partir dessa perspectiva, alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Hélio Xavier de Vasconcelos – CEEP, localizado em Extremoz, estão produzindo através de lixo eletrônico em arte.

A ação é idealizada e coordenadora pelo professor Lindemberg Caridade, docente do curso técnico de informática, que desde ano passado trabalha com os alunos sobre questões ambientais e aproveitamento de materiais que podem ser recicláveis. Atualmente, existe 115 alunos envolvidos, sendo duas turmas de informática e uma de recursos humanos, do CEEP de Extremoz.

O professor explica que encontrava lixo eletrônico na escola e se questionada o que fazer com aquele material. “Me veio a ideia de transformar o lixo eletrônico em artes. Tornando assim em resultados visíveis e até mesmo utilizáveis”, relata o docente.

O projeto é nomeado como RESET, e segundo o professor, as aulas ficaram mais dinâmicas e interativas. Uma das alunas participantes é a estudante Jhennyfe Lima, da 3ª série de Recursos Humanos. A aluna explica que o projeto foi importante pois permitiu o conhecimento de como fazer o descarte correto dos materiais. “O projeto reset foi bastante importante para nós alunos, pois nos deu a oportunidade de fazer obra de arte com o lixo eletrônico que poderia ser descartado de maneiras inadequadas”, explica Jhennyfe.

Despertar uma nova visão ou atitude das pessoas com relação ao descarte desses tipos de lixo é importante, pois assim, é possível evitar os danos causados pelo lixo eletrônico. De acordo com o docente coordenador do projeto, esse é a rota a se seguir. “Não há outro caminho que não seja investir no descarte correto e em projetos e/ou programas de reciclagem que induzam todas as pessoas e instituições/órgãos envolvidos na vida útil dos equipamentos”, justifica o professor.