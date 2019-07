Alunos da rede estadual se preparam para Olimpíada de Língua Portuguesa

Estudantes da escola estadual Vicente de Fontes, localizada no município de José da Penha, realizaram oficinas preparatórias para a Olimpíada de Língua Portuguesa na última semana. Produção textual, oficina de documentário e orientações para competição foram algumas das temáticas trabalhadas.

Nesta edição, o tema para a produção textual dos estudantes é o “O lugar onde vivo”, em que os alunos serão convidados a aprofundar o conhecimento sobre a realidade que estão inseridos, assim, exercendo e contribuindo para o desenvolvimento da cidadania. Cada série ficará responsável por um gênero textual. As categorias são de poema para estudantes do 5º ano do ensino fundamental, memórias literárias para o 6º e 7º anos, crônica para os 8º e 9º anos, documentário para o 1º e 2º ano do ensino médio e artigo de opinião para o 3º ano.

Para o professor de língua portuguesa da escola, Jocenilton Cesário da Costa, a olimpíada é fundamental para a formação dos estudantes e além de incentivar a leitura e escrita, a atividade também permite com que sejam utilizadas outras linguagens e formas de comunicação. “A olimpíada faz com que os alunos sejam protagonistas desse concurso, em sentir que o seu trabalho não vai se limitar em sala de aula, que ele pode e deve ter a essa abrangência para além da escola”, enfatizou o docente.

Uma das estudantes que vem se preparando para elaboração do documentário e esteve presente durante toda essa semana nas oficinas de documentário, é a aluna Geovana Cristina, que está na 2ª série do ensino médio e pretende fazer um documentário contando sobre a sua trajetória vendendo pamonha, que se iniciou aos nove anos de idade.

Parceria

Para facilitar a compreensão dos estudantes no conteúdo, a escola propôs a equipe do Trilhas Potiguares, projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a elaboração de uma oficina de documentário. A oficina durou cinco dias e alunas de comunicação social realizaram a atividade dando orientações técnicas de produção de vídeo.

A olimpíada é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC e conta com o apoio das secretarias estaduais de Educação e da União dos Dirigentes Municipais de Educação.

SEEC/ASSECOM