Alunas da Escola Celina Guimarães são aprovadas para última etapa de Olimpíada Nacional

Três alunas da Escola Municipal Celina Guimarães foram aprovadas para a última etapa da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que será realizada entre os dias 15 e 17 de agosto, em Campinas-SP. A equipe coordenada pelo professor de História Alysson Ricardo, concorreu inicialmente com cerca de 17 mil equipes. Agora, na última fase, restam apenas 305 grupos.

Na tarde desta segunda-feira (5) o professor Alysson e as alunas da equipe, Vitória Yasmin, Gislaine Mirelli e Maria Eduarda Azevedo, receberam as passagens aéreas das mãos da prefeita Rosalba Ciarlini.



Prefeita Rosalba Ciarlini entrega passagem aérea. Foto: Pacífico Medeiros.

“Fico muito orgulhosa de vocês. Uma escola daqui ir para uma olimpíada dessas, participando de uma seleção com 17 mil equipes, é motivo de orgulho. Parabéns também ao orientador e professor, que tem o papel de estimular e fazer com que os alunos queiram cada vez mais. A gente quer isso, que a educação avance”, parabenizou a prefeita Rosalba Ciarlini.

Foram seis etapas online onde os alunos tinham uma semana para responder as questões sobre História do Brasil de forma geral, envolvendo Sociedade, Política, Economia, Cultura e etc. A cada fase algumas equipes caiam fora, até ficar somente as 305. “O tema deste ano foi voltado para os ‘excluído da história’. A final será uma prova escrita em Campinas. Os alunos respondem a prova e os professores realizam um curso de formação durante esse período”, disse o orientador e professor Allyson Ricardo.

“A gente se preparou, mas como eram muitas equipes não pensávamos que iríamos tão longe. Senti que a prefeita tem um interesse muito grande na educação e isso é muito bom”, falou Vitória Yasmin, uma das integrantes da equipe.

Além da passagem aérea, a hospedagem também será paga pelo município. A Secretária de Educação, Magali Delfino, acompanhou a prefeita durante a entrega das passagens. O resultado da última prova será divulgado no dia 18 de agosto.

