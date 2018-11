Aluna da Rede Municipal é destaque no Concurso de Desenho e Escrita

A estudante Jennifer Raridija Fernandes Costa e Silva, da Rede Municipal de Ensino de Mossoró, foi destaque no Concurso de Desenho e Escrita promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte (Undime-RN). A aluna foi a campeã na categoria Conto, com a o texto “A plebeia e o príncipe”.

O concurso tinha como tema: “Educação e direitos humanos: Compromisso de todos!” e estava dividido em quatro categorias:

Desenho – Do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental

Conto – 6º e 7º Ano do Ensino Fundamental

Artigo de opinião – 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental

Poema – Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O trabalho de Jennifer Raridija Fernandes foi orientado pela professora Randália Amaro Pereira. A aluna ganhou tablet, livros, medalha e certificado.

Confira o trabalho vencedor produzido por Jennifer:

A plebeia e o príncipe

Em um reino muito distante havia um príncipe chamado Salomão. Ele mal sabia que um dia ia governar o reino em que vivia.

Ele estava muito triste, se sentindo solitário por não ter alguém por perto. Então resolveu passear no jardim do palácio, até que se esbarrou em uma simples plebeia.

O príncipe teve um grande susto ao vê-la ali, e logo perguntou:

– O que faz aqui senhorita?

– Vim apenas entregar algumas flores, pedido do rei. Ela respondeu.

– Então a senhorita já deve ir, eu entrego elas, pode deixar. Falou o príncipe.

– Ok, e por favor, me chame de Elizabete. Falou ela, saindo.

Depois desse encontro, Salomão saiu feliz por ter conhecido Elisabete.

Passaram-se meses depois, e a plebeia ia todas as semanas a mandado do rei.

A plebeia e o príncipe tinha muita coisa em comum ao mesmo tempo não.

Salomão se demonstrava rebelde, mal educado e desrespeitoso aos pais. Até o dia que não tinha conhecido Elisabete. Ela o ensinou a ser educado e a saber todos os seus deveres.

Os dois passavam muito tempo juntos, até que se apaixonaram. O problema é que ela era plebeia e não podiam ficar juntos. O príncipe só poderia se casar com damas da realeza.

O reino se revolteou contra Salomão por causa de sua paixão, e então o reino entrou em guerra.

Eles ganharam a guerra e finalmente fizeram uma lei e direito, igualdade e educação!

Depois dessa lei todos começaram a ter seus próprios direitos de brincar, estudar, respeitar e o direito mais importante, o direito da educação.

Elisabete ficou muito feliz por ser igual a todos, mesmo sendo uma plebeia.

Assim, formou-se um reino de igualdade, onde todos ficaram felizes.