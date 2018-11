Aluna com deficiência visual lança livro em escola de Mossoró

Nesta sexta-feira, 23, estudante Glória Maria de Melo, da Rede Municipal de Ensino, lançou o livro “A princesa Glória no Planeta dos Animais”. A autora é deficiente visual e no lançamento da sua primeira obra realizou uma sessão de autógrafos. O livro traduz a percepção de mundo de quem tem deficiência visual.

“Nesse livro eu coloquei animais, plantas, tudo o que eu gosto, mas da forma como eu imagino que eles sejam no mundo. Como eu não enxergo, eu coloco no livro tudo o que eu tenho na minha cabeça”, explicou a autora Glória Maria de Melo.

O livro foi lançado na Escola Municipal Senador Duarte Filho e conta com a arte do ilustrador Josenilson Marques. “Pra mim é uma grande responsabilidade traduzir através dos meus desenhos o que esse artista imagina no seu mundo. Ela não ver o mundo como nós vemos e isso aumenta a minha responsabilidade. Mas fiquei feliz em poder participar desse projeto”, contou o o ilustrador.

A professora Josselene Marques, do Atendimento Educacional Especializada (AEE) orientou o trabalho da aluna. Glória Maria externou para a professora o relato do livro e a professora teve a responsabilidade de colocar no papel toda a história. “Descobrimos esse talento dela por acaso. Ela sempre teve facilidade de imaginar e contar histórias”, disse a professora.

A secretária municipal de Educação, Magali Delfino, participou do lançamento e da sessão de autógrafos, e fez um anúncio que deixou a autora do livro muito contente. “Nós iremos adquirir 200 exemplares do livro da aluna Glória e distribuir nas bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino. É importante incentivar a leitura e a produção textual dos nossos alunos”, destacou a secretária.