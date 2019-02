Alonso prestará homenagem à McLaren nas 500 Milhas de Indianápolis

O espanhol Fernando Alonso utilizará o número 66 nas 500 Milhas de Indianápolis, uma homenagem à McLaren pela vitória do americano Mark Donohue, que usava a mesma numeração e se tornou o primeiro piloto a vencer a prova com um chassi da marca britânica.

No dia 26 de maio, Alonso disputará novamente a prova pela McLaren e terá um carro com motor Chevrolet e assistência da Carlin Motorsport.

Esta é a segunda participação do bicampeão do mundo de Fórmula 1 na corrida. A primeira vez foi em 2017, com o número 29 (em homenagem ao seu aniversário, 29 de julho). Naquela ocasião, Alonso precisou abandonar a prova após 21 voltas devido a um problema no motor.

Neste ano o piloto busca completar a sua tríplice coroa. Alonso já venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco e as 24 Horas de Le Mans, faltando conquistar as 500 Milhas de Indianápolis.

Agência Brasil