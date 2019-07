Aline Couto volta a cobrar melhorias no Programa do Leite

Vereadora quer explicações sobre deficiências em Mossoró

Ao reivindicar mais ações do Governo do Estado em Mossoró, a vereadora Aline Couto renovou alerta para o Programa do Leite, em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró, nesta terça-feira (9). Vários pontos de distribuição, segundo ela, não ofertam o produto, há duas semanas.

“Para onde está indo o leite? Não sabemos o destino. Cobramos a relação dos beneficiários, os locais de distribuição e os coordenadores das áreas. Também o motivo de distribuição em residências, e não escolas, e de pessoas atuando de forma voluntária. Mas, não temos resposta”, diz.

A parlamentar acrescenta que um programa de tal envergadura social deve ser melhor conduzido. “O Programa do Leite precisa ser regularizado em Mossoró, em respeito àqueles que chegam de madrugada e esperam ate as 7h, não recebem nem têm satisfação”, reivindica.

Aline Couto explica que, apesar de alçada estadual, o Programa do Leite diz respeito à população de Mossoró, portanto, deve também ser objeto de fiscalização da Câmara Municipal. “Uma das funções do vereador é cobrar melhorias, independentemente de partido e esfera de governo”, frisa.

por Regy Carte

Assessor Comunicação