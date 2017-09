Alexandria e Região – Marcos Almeida

FRASE

Saudade dá, sempre dá, mas a gente disfarça, dorme, toma café, e finge que esquece. É melhor.

Cazuza.

VAQUEJADA EM ALEXANDRIA

Ocorrerá esse final de semana em Alexandria, vaquejada no Parque Algostinha Maniçoba. 10 mil reais em prêmios.

O evento será animado por Cleilton Silva e Gilson e Mania.

Sucesso!

CONVITE

Na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, das 10h às 13h, estaremos realizando um brunch para imprensa, onde você é nosso convidado a conhecer em primeira mão a edição 2017 da CASACOR Rio Grande do Norte, que este ano acontece no Aeroclube, no bairro do Tirol. Grato!

ESPORTE

Nos chegam informações que a Prefeitura Municipal de Alexandria, através da Secretaria de Esportes, realizou sexta-feira, 08/09, o lançamento do Campeonato Municipal Alexandriense de Futebol Amador 2017.

A reunião ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores, que contou com a presença dos presidentes de times do município, atletas e torcedores.

Na ocasião, o secretário municipal de esportes apresentou o novo regulamento do campeonato, datas, horários dos jogos, ficha de inscrição e, apresentou também a comissão de arbitragem.

Entendendo a importância do esporte na qualidade de vida da sociedade, prefeita Jeane Ferreira tem demostrado um bom apoio e atenção com as atividades esportivas no município de Alexandria. Muito bom!

PESAR

Nos solidarizamos com os familiares do senhor Francisco Alvací Fernandes (58 anos), pelo seu falecimento ocorrido domingo, 10/09, na cidade de Vila da Santíssima Trindade, no Rio Grande do Sul, vítima de traumatismo craniano, por queda.

O sepultamento ocorrerá na quarta-feira, 13/09, às 08:00 horas da manhã no Cemitério Público de Alexandria.

Alvací tinha como profissão, caminhoneiro. Era uma pessoa querida por muitos em nossa cidade.

Daqui segue o nosso abraço a sua esposa, Professora Fátima Nobre, filhos: Bruno, Bianca, Alvací Jr, Aline e demais familiares.

Preces!

CORAÇÃO DE JESUS

Comunidade Cachoeiras, município de Caraúbas, festeja com uma vasta programação religiosa, social, cultural e esportiva a festa do seu padroeiro, Coração de Jesus.

Sábado, 16/09, a partir das 15 horas, ocorrerá o torneiro de futsal.

A atividade esportiva é coordenada pelo jovem Bruno Cristian Pessoa de Almeida, e tem o apoio da Prefeitura de Caraúbas, Alysson Produções, e Bar do Bira.

Sucesso!

NOVO ENDEREÇO

Vidraçaria e Marmoraria Souza, de Pau dos Ferros inaugurou recentemente nova loja. Na ocasião foi servido um delicioso café para todos os seus clientes e amigos.

Ambiente amplo e moderno. Atendimento perfeito de toda aquela turma boa, o que nos faz sempre lá retornar.

Ao casal Valdineis Souza e Cleneide Eugenia, fazemos votos de muito sucesso!

CLIQUES

Nossa coluna esteve presente na FINECAP, grandioso evento da linda Pau dos Ferros. Por lá circulamos ao lado de muita gente boa e querida deste colunista. Confia abaixo nossos cliques!