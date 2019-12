Alex Moacir celebra decisão judicial a favor de financiamento

Vereador considera queda de liminar positiva para o município

Em pronunciamento na sessão da Câmara Municipal de Mossoró desta quarta-feira (4), o vereador Alex Moacir (MDB) avaliou como positiva para o município a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que ontem derrubou liminar da Justiça Federal e autorizou contratação de financiamento pela Prefeitura de Mossoró à Caixa de até R$ 150 milhões.

O empréstimo é importante, segundo ele, porque viabilizará importantes obras de infraestrutura, como reforma do Mercado da Cobal, reforma de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Alto de São Manoel, Santo Antônio e Belo Horizonte, restauração do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, recuperação e asfaltamento de ruas, entre outras realizações.

“Com a queda da liminar, o Município continuará os trâmites com a Caixa para contratar operação com o FINISA (Fundo de Desenvolvimento de Saneamento e Infraestrutura)”, diz Alex Moacir, ao lembrar que a lei que autoriza a Prefeitura a fazer o financiamento foi aprovada de forma absolutamente legal pela Câmara Municipal, em setembro.

“Agora, fica a nossa torcida para que o financiamento caminhe e o município possa receber os recursos para importantes investimentos”, acrescenta o parlamentar, para quem a operação só é possível, porque a gestão Rosalba Ciarlini, através de medidas saneadoras, tirou a Prefeitura da lista de devedores oficiais e recuperou sua capacidade de crédito.

Iluminação

No mesmo pronunciamento, Alex Moacir agradeceu à Prefeitura de Mossoró pelo atendimento de pleito do seu mandato, encaminhado há cerca de três meses, em favor da instalação de lâmpadas de LED na Avenida Mota Neto, que começa no bairro Ouro Negro, atravessa o bairro Nova Betânia e chega ao bairro Cordões.

“O serviço retomado, cerca de 70% de iluminação com LED já foram instalados na avenida. É uma realização importante, porque melhora iluminação, economiza energia, diminui a escuridão e aumenta sensação de segurança pública. Em breve, toda a Avenida Mota Neto terá recebido nova iluminação. Agradeço à Prefeitura”, conclui.