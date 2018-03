Alemanha lidera ranking da Fifa e Brasil está em 2º lugar

A ausência de jogos envolvendo seleções em fevereiro fez com que o ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), divulgado nesta quinta-feira (15), praticamente se repetisse, com mudanças mínimas.

Os poloneses, que disputarão a próxima Copa do Mundo na Rússia, a partir de junho, subiram uma posição e estão a apenas um degrau de sua melhor classificação na história. As informações são da agência de notícias EFE.

Os cinco primeiros lugares se mantêm inalterados, com Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica, nessa ordem.

Entre as 50 primeiras seleções, a única que ganhou três ou mais posições foi a República Tcheca, que agora está em 43º. Os Estados Unidos (25º) e a Costa Rica (26º) caíram uma posição.

No ranking da Fifa, a Alemanha lidera com 1.609 pontos e o Brasil figura em segundo lugar com 1.489 pontos. Depois, aparecem Portugal, Argentina, Bélgica e Espanha entre as seis primeiras equipes. A Fifa divulgará seu próximo ranking no dia 12 de abril.

Agência Brasil.