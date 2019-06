Alceu lota Estação em domingo de noite de São João

Às vezes ele diz que conversa com Luiz Gonzaga. Outras vezes, faz uma espécie de alterego de Alceu misturado com o Rei do Baião. Isso porque foi com a música homenageando Luiz Gonzaga que Alceu Valença iniciou o seu show para uma multidão na Estação das Artes Elizeu Ventania neste dia 23, noite de São João.

O show foi memorável. O domingo não intimidou o público que compareceu em peso, cantando em coro todas as músicas do pernambucano. Essa é a segunda apresentação de Alceu seguida no Mossoró Cidade Junina. “O ano passado foi muito bom. Esse ano está melhor ainda. Quero parabenizar a Prefeitura pela estrutura desse evento”, disse durante o show. “Já percorri boa parte do Nordeste nessa maravilha que é festa junina”, complementa.

No repertório não faltaram os clássicos Girassol/ La Belle de Jour, Taxi Lunar, Anunciação, Morena Tropicana, entre outros.

“Alceu é a essência da música nordestina. O Mossoró Cidade Junina é isso, diversidade musical, tradição cultural”, comemora a prefeita Rosalba Ciarlini.

O show foi transmitido ao vivo para a Globo Nordeste, com exibições simultâneas de outros eventos juninos na região.

A apresentação de Alceu Valença encerrou por volta de 1h, com quase duas horas de show. A noite do dia 23 contou ainda com Dimas Araújo, Zé Lima e encerrou com Sirano e Sirino.

Portal Prefeitura