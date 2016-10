As urnas na cidade de Apodi já foram 100% apuradas e o candidato Alan Silveira (PMDB) foi eleito prefeito com 52,58% dos votos . Em segundo lugar, ficou o atual prefeito da cidade, Flaviano Monteiro (PC do B), com 44,37% dos votos.

Em terceiro na disputa pela prefeitura de Apodi, ficou o candidato Paulo Viana (PSOL), com 1,78%. Em último, Dr. Pinheiro (SD), com 1,27%.

Brancos e nulos somaram 5,28% dos votos na cidade, que contou com o comparecimento de 87,31% do eleitorado.