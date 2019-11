Agricultores têm terras invadidas com ação de reintegração de posse em Itapipoca

No dia 20 de novembro, a comunidade de Apiques, localizada no Assentamento Maceió, no município de Itapipoca-CE, sofreu ação de reintegração de posse em favor de um posseiro que compareceu na comunidade acompanhado de oficial de justiça e batalhão da tropa de choque da PM para cumprimento da decisão judicial. Em resposta a essa ação, a comunidade realizará nesta segunda, 25, ato público em defesa do Assentamento Maceió. A atividade tem início às 14h com concentração na igreja da comunidade de Apiques.

Em nota, a comunidade informa que as comunidades do assentamento têm conhecimento da existência de algumas glebas de terra, que no ato da desapropriação da terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, não foram incluídas no decreto federal de criação do assentamento em 1985, mas afirma que “os problemas de litigio de terra existentes no assentamento e nos seus limites, são de responsabilidade do INCRA, órgão federal responsável pela Reforma Agrária no país, e que o fato ocorrido é uma afronta aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que vivem da terra para produzir alimentos e levar comida para os lares da população brasileira”.