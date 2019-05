Agricultor é morto a pauladas em Apodi

Raimundo Fidelis de Paiva Filho, agricultor, 57 anos de idade, mais conhecido pela alcunha de Cabanim, foi assassinado em Apodi, na comunidade de Sítio São Francisco. na zona rural de Apodi.

A equipe do Itep fez a remoção do corpo para exames no setor de Medicina Legal do órgão em Mossoró, constatando-se que a vítima apresentava sangramento no ouvido e hematoma profundo na cabeça produzido por algum tipo de instrumento contundente.

Depois de examinado o corpo de Raimundo Fidelis de Paiva Filho, foi liberado para a família.