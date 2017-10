Agentes e PM evitam fuga em massa da Cadeia Pública de Mossoró

Pelo menos 100 presos planejavam fugir da Cadeia Pública de Mossoró na noite da terça-feira, 03, feriado estadual de Mártires de Cunhaú e Uruaçu. O plano foi descoberto graças ao trabalho de inteligência do Sistema Penitenciário com apoio da Polícia Militar. Os detentos serraram as grades das celas 01 e 03 e prepararam uma tereza, corda improvisada com lençóis.

Os agentes penitenciários de plantão e a Polícia Militar, com apoio da GTO e da Força Tática, realizaram uma revista na unidade e contagem dos presos. Nenhum detento escapou. As informações foram conseguidas pelo site Fim da Linha em conversa com o diretor da unidade.