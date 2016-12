Agentes de endemias realizaram mais de 500 mil visitas este ano em Mossoró

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Endemias, já realizou, de janeiro a dezembro deste ano, mais de 500 mil visitas a imóveis. O trabalho é realizado pelos agentes de endemias e visa conscientizar a população da necessidade de adotar medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de Dengue, Chikungunya e Zika vírus.

A rotina desses profissionais consiste na visita diária a imóveis, com atividades educativas e aplicação de larvicida, quando necessário. “Eles vistoriam depósitos que possam acumular água e auxiliam a população na eliminação de todos os recipientes que favoreçam a proliferação do mosquito”, explica Karla Cartaxo, coordenadora do setor.

Os profissionais também trabalham em forma de mutirões nos bairros, com blitz educativa, palestras em escolas e mobilizações nas ruas, em parceria com diversas instituições. “Este ano, tivemos um alto índice de doenças do Aedes em todo o país. Porém, em Mossoró, tivemos um trabalho positivo de combate ao vetor, contando com o apoio do Carro Fumacê, Forças Armadas e várias parcerias exitosas. Conseguimos reduzir a infestação do mosquito, com apoio da população nas regiões”, acrescenta Cartaxo.

Ainda de acordo com o setor, é importante que a população mantenha as medidas de prevenção e combate ao Aedes, principalmente com a chegada das chuvas na região. “Nós aconselhamos aos moradores a fazerem vistorias diárias em suas casas e a conversar com seus vizinhos e amigos sobre a necessidade de adotar essas práticas. A população é uma aliada imprescindível no combate ao mosquito, que pode trazer sérias complicações”, conclui.

Com informações da Prefeitura de Mossoró.