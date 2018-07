Agentes de endemias realizam Pit stop contra o Aedes aegypt na sexta-feira

Na próxima sexta-feira, 27, agentes de endemias vão realizar um pit stop educativo no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com a Prudente de Morais, próximo à Cobal, em Mossoró, das 7h30 às 9h, com objetivo de alertas sobre a importância de combater constantemente o mosquito Aedes aegypti.

Os agentes de endemias que atuam no bairro Paredões estão desenvolvendo durante esta semana uma série de mobilizações para promover ações práticas e educativas de combate às arboviroses no bairro. As ações estão sendo intensificadas nas visitas domiciliares com a eliminação e tratamento de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

Também fazem parte da campanha a realização de palestras e orientações nas escolas: Colégio Evangélico Leôncio José de Santana, Escola Estadual Cunha da Mota, Escola Estadual Dix-Sept Rosado e Instituo Pequeno Príncipe.

Ainda na sexta-feira os agentes que trabalham na área também vão realizar uma visita nas residências para combater possíveis focos de mosquito Aedes aegypti e orientar os moradores a fim de se engajem na luta contra as arboviroses, como é feito rotineiramente.