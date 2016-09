Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Mossoró nesta sexta-feira, 16 de setembro:

Rosalba Ciarlini (PP)

– 16h – Marcha da Cidadania pelas ruas do bairro de Santo Antônio, com saída da Rua Zeca Cirilino com a Rua Melo Franco.

Tião Couto (PSDB)

– 16h – Tarde 45 – Caminhada nos bairros Redenção até o Abolição IV. Saída da rua Senador Ruy Carneiro até a Praça das Cobras no Abolição IV.

Francisco José Júnior (PSD)

– 14h30 – Mutirão de visitas em todas as casas do bairro Barrocas;

– 16h30 – Maratona Ciclística 55 nos bairros Alto da Conceição e Belo Horizonte – Saída: Praça da Igreja do Alto da Conceição. Final: Cruzamento das ruas Josefa Torquato com Souza Leão.

Gutemberg Dias (PCdoB)

– 14h – Visita a empresas;

– 17h – Caminhada pelas ruas no conjunto Vingt Rosado, com concentração na praça do bairro.

Josué Moreira (PSDC)

– 15h– Caminhada 27 no Bairro Paredões;

– 19h – Calçada 27 na Rua Afonso Pena, Bairro Paredões. Apresentação do candidato a vereador Ricardo Martins (Liderança Comunitária).